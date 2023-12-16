Київрада попросить у Кабміна для "Київміськбуда" 2,28 млрд гривень компенсації за добудову ЖК "Укрбуду"

Тимчасова контрольна комісія Київради з питань перевірки діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" рекомендує звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою компенсувати ПрАТ "ХК "Київміськбуд" сумарні заплановані збитки, пов’язані з добудовою проєктів корпорації "Укрбуд" у сумі 2,28 млрд грн.

Відповідний звіт ТКК ухвалили депутати Київради під час сессії 14 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сума у 2,28 млрд грн пов'язана виключно з добудовою об'єктів корпорації "Укрбуд". Саме стільки коштів необхідно для добудови житлових комплексів, переданих від "Укрбуду" "Київміськбуду". Ця сума не є боргом ХК "Київміськбуд", - наголосили в пресслужбі "Київміськбуду".

Разом з тим у Компанії зазначили, що здійснювати добудову "укрбудівських" комплексів їм доручили через розпорядження того ж Кабміну "Про заходи щодо розв'язання проблем інвесторів житлових комплексів, будівництво яких здійснювалося підприємствами - учасниками Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" від 17 червня 2020 р. №772-р.

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У Компанії зазначають, що комплекси "Укрбуд" початково в більшості своїй мали мінусовий баланс. Загальний дефіцит коштів, необхідних для добудови об'єктів "Укрбуду", було зафіксовано у зведеній таблиці, яку підписали три сторони під час здійснення передачі об’єктів для добудови: "Київміськбуд", попередній забудовник ТОВ "Укрбуд Девеломпент" та ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", яка є управителем фондів фінансування будівництва всіх ЖК "Укрбуд".

"Загальна кількість уведених "Київміськбудом" квадратних метрів у житлових комплексах "Укрбуду" становить близько 400 тис. кв. м. Це понад 4,2 тис. квартир, плюс понад 800 машиномісць і вбудовані комерційні приміщення", - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, низка ЗМІ днями написали, що Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду", посилаючись на інформацію однієї з депутаток Київради. У самого забудовника таку інформацію назвали викривленою та недостовірною.

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Як повідомлялось раніше, нещодавно було завершено аудит "Київміськбуду". До проведення перевірки фінансово-господарської діяльності залучені три незалежні аудиторські компанії: ДП "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма "НХД-АУДИТ" та ТОВ "Ернст енд Янг", як представник великої четвірки.

Аудиторами встановлено, що ПрАТ "ХК "Київміськбуд" функціонувало належним чином до появи зовнішніх факторів, які суттєво вплинули на результати її діяльності. Підтверджено сумарний збиток з урахуванням поточних ринкових цін на проєкти "Укрбуд" у розмірі 2,28 млрд грн. У результаті аналізу незалежними аудиторами фінансово-господарського стану"Київміськбуд" не виявлено ознак дій із доведення підприємства до банкрутства чи приховання факту стійкої фінансової неспроможності.