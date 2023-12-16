Литва передала Україні нову партію військової допомоги: "Ми закликаємо наших союзників робити те саме"
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Збройні сили Литви передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності, а також близько тисячі розкладних ліжок.
Про це повідомляє Міноборони Литви, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми чуємо термінові прохання України і продовжуємо надавати допомогу відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме", - сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Уточнюється, що крім регулярного надсилання військової техніки, боєприпасів, Литва також активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію, консультації експертів та виділяє кошти в міжнародні фонди для України.