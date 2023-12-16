Україна може програти війну до літа 2024 року, якщо США не нададуть додаткову допомогу, - CNN

США разом із союзниками висловили стурбованість перспективою відсутності рішення Конгресу у питанні фінансування військової допомоги Україні, оскільки це може призвести до програшу у війні проти РФ.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних західних чиновників, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У матеріалі йдеться, що наразі західні спецслужби розраховують, як довго Україна може протриматися без допомоги США і НАТО. Один із військових посадовців США оцінив цей термін у "місяці", а за найгіршого сценарію йдеться про "значний відступ або навіть поразку" до кінця літа 2024 року.

"Немає жодних гарантій успіху з нами, але вони (Україна – ред.) обов'язково зазнають поразки без нас", – сказав високопоставлений американський військовий чиновник.

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Найбільше занепокоєння у Заходу викликає вплив відсутності допомоги на контрнаступ України на сході та півдні, де українські війська намагаються досягти значного прогресу. "Якщо говорити про захоплення і утримання подальших територій, важко уявити, як це може бути успішним без подальшої підтримки з боку США", – вважає неназваний європейський дипломат.

Окрім цього, західні чиновники побоюються, що втрата або подальша затримка підтримки США вплине на допомогу з боку інших союзників.

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Без додаткової допомоги Америки, за оцінками західних чиновників, в України спочатку можуть закінчитися ракети великої дальності, потім – ракети для систем ППО, а пізніше – артилерійські боєприпаси та ракети малої дальності, зокрема протитанкові Javelin та зенітні Stinger.

Українська армія вже економить наявні боєприпаси, а росіяни стріляють у "п’ять-сім" разів частіше, зазначили офіційні особи США та Україні.

За оцінкою одного із високопоставлених українських військових, українське командування вважає, що вплив на їхню вогневу міць призвів до додаткових втрат серед українських військових.

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Як повідомлялося, Конгрес США продовжує розглядати запит президента Джо Байдена з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки, який містить, у тому числі, понад 60 млрд дол. на підтримку України.

У четвер лідер більшості в Сенаті США демократ Чак Шумер заявив, що верхня палата, яка мала піти на різдвяні канікули вже цього тижня, продовжить свою роботу з наступного понеділка. Законодавці проводять переговори по міграційній реформі, щоби розблокувати рішення з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню.

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Водночас Сенат США та Палата представників ухвалили закон про асигнування на потреби оборони (NDAA) із рекордною сумою дозволених витрат, а також 300 млн дол. – на допомогу Україні.