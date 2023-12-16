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Мер Лондона Хан відмовив у наданні Києву автівок, які здали на брухт. Каже, що це не принесе користь лондонцям

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Мер Лондона Хан відмовив у наданні Києву автівок, які здали на брухт. Каже, що це не принесе користь лондонцям
Мер Лондона Садік Хан відмовився передати на прохання Київського міського голови Віталія Кличка автомобілі, які здали жителі британської столиці в межах програми боротьби зі шкідливими викидами.

Про це стало відомо газеті The Telegraph, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У Лондоні діє програма ULEZ (Ultra Low Emission Zone), згідно з якою автомобілісти можуть отримати одноразову виплату у розмірі 2000 фунтів стерлінгів, якщо здають на металобрухт авто, що не відповідає екологічним вимогам, або ж платять щоденний збір у 12,5 фунта стерлінгів.

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У вересні Кличко звернувся до Хана з листом після ознайомлення зі схемою ULEZ, запропонувавши передати частину авто Україні. Він сказав, що цей крок матиме "величезний потенціал" і може бути використаний у "різноманітних сферах для порятунку життів і транспортування".

12 гружня мер Лондона відповів Кличку, що не дозволить втілити цю пропозицію, оскільки вона не відповідає "юридичному порогу", який вимагає, щоб схема утилізації ULEZ принесла користь лондонцям з "економічного, соціального та екологічного погляду".

Як зауважує The Telegraph, під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи, які "вкрай необхідні на передовій" в Україні.

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Рішення Садіка Хана вже розкритикували кандидатка в мери Лондона від консерваторів Сьозен Холл та учасник волонтерської ініціативи Car for Ukraine Річард Лофтхаус.

Топ коментарі

  • oqo obo cb04cacb
    садік хан.. ***.. мер ландона..
    із ландан зе кепітал ов ґрейт брітен???
  • Mykola Blogger
    Молодець мер Кличко! Намагається робити, шукає шляхи. А де йому допомога наших дипломатів у Великий Британії ? Де впливовий пан та ексдипломат Пристайко із впливовими друзями в істеблишменті?
  • MrStepanovM
    Ти з дуба впав? Чи не знає що Пристайка вигнали нах після його реакції на хамство Зєлі напередодні Вільнюського самміту НАТО?!
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