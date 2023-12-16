Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря

Болгарія, Румунія й Туреччина планують 11 січня підписати угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря.

Про це сьогодні повідомив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У межах Тристоронньої ініціативи, започаткованої під керівництвом нашої країни для протидії мінним загрозам в Чорному морі, ми провели третій раунд зустрічі Чорноморської цільової групи протимінних заходів за участю делегацій з Туреччини, Болгарії та Румунія 22-23 листопада на базі нашого міністерства. Також ми плануємо провести церемонію підписання у Стамбулі 11 січня 2024 року за участю міністрів оборони трьох країн", - сказав Яшар Гюлер.

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Турецький міністр також наголосив на тому, що відновлення миру та стабільності в Чорному морі є важливим для всього світу, особливо для прибережних держав.

"Як Туреччина, ми ретельно, відповідально та неупереджено виконуємо Конвенцію про протоки Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі, і ми сповнені рішучості її виконувати", - сказав він.