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Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря

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Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
Болгарія, Румунія й Туреччина планують 11 січня підписати угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря.

Про це сьогодні повідомив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У межах Тристоронньої ініціативи, започаткованої під керівництвом нашої країни для протидії мінним загрозам в Чорному морі, ми провели третій раунд зустрічі Чорноморської цільової групи протимінних заходів за участю делегацій з Туреччини, Болгарії та Румунія 22-23 листопада на базі нашого міністерства. Також ми плануємо провести церемонію підписання у Стамбулі 11 січня 2024 року за участю міністрів оборони трьох країн", - сказав Яшар Гюлер.

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Турецький міністр також наголосив на тому, що відновлення миру та стабільності в Чорному морі є важливим для всього світу, особливо для прибережних держав.

"Як Туреччина, ми ретельно, відповідально та неупереджено виконуємо Конвенцію про протоки Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі, і ми сповнені рішучості її виконувати", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Ivan Ivan 9411ab2c
    А тому хто заміновував акваторію нічого пред'являти не треба?
  • Colt
    Россия насвинячила, теперь все должны за ней подтирать.
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Я б їм оте все гівно на берег кинула))
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