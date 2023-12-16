Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море", - Мінзахисту довкілля

Україна та Румунія розв’язали багаторічний спір, пов’язаний із облаштуванням українською стороною глибоководного суднового ходу "Дунай – Чорне море".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Він зазначив: "Україна дотримується своїх євроінтеграційних зобов'язань за Конвенцією Еспо. На полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо 20-річний спор з Румунією з виконання її вимог при будівництві каналу "Дунай-Чорне море" - завершено.

Ми виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях по приведенню у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого.

Дякую своєму колезі Міністру довкілля, водних та лісових ресурсів Румунії Мірча Фечету за підтримку цього історичного рішення та Міністерці навколишнього середовища Молдови Йорданці Йорданов за фахове та дипломатичне головування на засіданні Наради Сторін Конвенції!"

Читайте також: Українські порти на Дунаї за 10 місяців вдвічі збільшили обробку вантажів