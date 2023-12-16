На засіданні Ставки, яке тривало три години, обговорили різні аспекти оборони, - Зеленський. ВIДЕО

Ввечері 16 грудня президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала майже три години.

Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї.

Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї – спільних виробництв та спільної ремонтної бази. Завдання – максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні.

Слава всім, хто воює заради України! Слава всім, хто забезпечує потрібний результат у кожній сфері, де нам так потрібна міцність! Слава нашому народу! Слава Україні!"

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