На засіданні Ставки, яке тривало три години, обговорили різні аспекти оборони, - Зеленський. ВIДЕО
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Ввечері 16 грудня президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців із відеозверненням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
Український президент зазначив: "Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала майже три години.
Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї.
Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї – спільних виробництв та спільної ремонтної бази. Завдання – максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні.
Слава всім, хто воює заради України! Слава всім, хто забезпечує потрібний результат у кожній сфері, де нам так потрібна міцність! Слава нашому народу! Слава Україні!"