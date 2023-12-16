Експосол у Лондоні Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням наступника: "Експерименти з Британією будуть дуже дорого коштувати"

Україна не може дозволити собі експериментів із Великою Британією під час призначення посла в Лондоні.

Про це колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Дипломата запитали, чи відомо, кого розглядали на посаду посла України у Великій Британії після його звільнення в липні.

"У мене, безумовно, є інформація. Я єдине хотів би сказати, що, на мою думку, ми не можемо дозволити собі експериментів з Британією. Це буде дуже дорого нам коштувати. Не треба креативу.

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Я їхав у Британію з посади віцепрем'єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції, колишній міністр закордонних справ. Я був двічі до цього послом, послом в НАТО, в Канаді, працював у США. Тобто, британці розуміли, з ким вони мають справу і говорили на рівних.

Ми можемо спробувати надіслати когось дуже креативного, але треба дуже обережно розуміти, до яких наслідків це призведе. Це кар'єра, яка не має викликати ніякого сумніву, це чиста людина. Професія дипломата, вона настільки дивна в тому сенсі, що ми майже нічого не записуємо, ми довіряємо людині на слово. Якщо дипломат каже щось, йому довіряють на слово. Ваша репутація має бути абсолютно чиста, зрозуміла і прозора", - відповів Пристайко.

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"Наприклад, якщо ми хочемо поміняти посла в Британії, якби ми почали сьогодні ввечері, після нашої розмови підбирати, підшуковувати, запитувати у Британії так званий агреман – це дозвіл на присилання конкретної людини. Потім президент має ухвалити рішення, потім візи. Це займе десь пів року. У найкращому випадку наша місія в Британії місяцями не буде мати керівника", - додав Пристайко.