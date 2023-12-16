Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - EUobserver

Австрія досі заперечує проти фіналізації дванадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії через включення її банку Raiffeisen Bank до переліку спонсорів війни в Україні, попри рішення Європейської ради, яка "вітає" ухвалення пакета.

Про це повідомило видання EUobserver із посиланням на джерела в ЄС, а також брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

Як пояснив EUobserver один зі співрозмовників, Австрія скористалась "застереженням для вивчення", яке держави ЄС можуть узяти для аналізу юридичного тексту. Воно може бути зняте на початку наступного тижня.

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"Висновки (саміту. – Ред.) ЄС – це політичні заяви, а не юридично обов'язкові рішення", – додало джерело.

Але український співрозмовник EUobserver підтвердив, що насправді Відень узяв застереження, аби провести переговори для виключення Raiffeisen Bank з переліку міжнародних спонсорів війни Нацагентства з питань запобігання корупції.

"Мені сумно бачити, що на одній шальці терезів стоять життя українців, а на іншій – комерційні інтереси австрійського банку в Росії", – додав він.

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Якщо угоди між Віднем і Києвом наступного тижня не буде, останній шанс ухвалити 12-й раунд санкцій проти Росії до кінця року буде втрачено, оскільки інституції ЄС розпочинають різдвяні канікули, вказує EUobserver.

Деякі співрозмовники видання вказують, що Австрія повторює тактику Угорщини, яка так само блокувала рішення на підтримку України через оголошення міжнародним спонсором війни її банку OTP.

"Це не Австрія вчиться в Угорщини, а навпаки. І я ніколи не розумів, чому всі так легко прощають їм (австрійцям. – Ред.), ставляться до них з легкістю, порівняно з Орбаном чи іншими негідниками ЄС", – цитує видання одного з дипломатів ЄС.

Наразі Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками.