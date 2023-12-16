Вибух у сільраді на Закарпатті: депутату, який підірвав гранати, повідомили про підозру

Керівник Закарпатської обласної прокуратури повідомив про підозру депутату Керецьківської сільської ради, який підірвав декілька гранат під час сесії сільради.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Керівник Закарпатської обласної прокуратури повідомив про підозру депутату Керецьківської сільської ради за фактом скоєння терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 КК України).



За даними слідства, 15 грудня 2023 року у с. Керецьки Хустського району під час засідання сесії сільради підозрюваний кинув на підлогу у залі три гранати, які одразу здетонували.

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За оновленими даними, від підриву гранат постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Це 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років.



Вчора їх госпіталізували до кількох медзакладів області з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення.



Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Досудове розслідування – УСБУ в Закарпатській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав гранати. Поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт, підривникові загрожує до 10 років в'язниці.