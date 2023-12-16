Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Про це вже домовилися, - Зеленський анонсував постачання нових систем ППО

5 05223
Про це вже домовилися, - Зеленський анонсував постачання нових систем ППО
Україна обговорює посилення протиповітряної оборони завжди. Це відбувається майже на кожній зустрічі зі світовими лідерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні глави держави.

"Готуємо й подальше посилення ППО - про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх переговорах звучить ця тема - тема ППО", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша конференція коаліції з посилення ППО України відбулася у Берліні

Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Зеля та СН можуть тільки за барабани домовлятися ! Все інше марення, яке ніколи не здійсниться !
  • Oleh Syvenkyy
    В мене виникає запитання.ППО це добре,але без постачання іншої зброї мордор просто прорве оборону і задарма забере ці ППО.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    тільки добровільне складання повноважень, може хоч якось пом'якшити участь, зе!опоца!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини