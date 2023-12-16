Про це вже домовилися, - Зеленський анонсував постачання нових систем ППО

Україна обговорює посилення протиповітряної оборони завжди. Це відбувається майже на кожній зустрічі зі світовими лідерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні глави держави.

"Готуємо й подальше посилення ППО - про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх переговорах звучить ця тема - тема ППО", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша конференція коаліції з посилення ППО України відбулася у Берліні