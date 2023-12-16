Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо, - Welt

Німецьке видання Welt пише, що контрнаступ, який планує Україна на 2024 рік, буде очевидно таким, яким його планував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на це літо.

Про це пише Welt з посиланням на німецького експерта у галузі безпеки та політичного консультанта Ніко Ланге, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Welt впевнене, що навіть попри те, що український контрнаступ явно зайшов у глухий кут, і Захід вагається з його підтримкою, є ознаки того, що Київ готує план.

Після провалу українського контрнаступу в суспільстві поширився песимізм. Погані новини про нестачу боєприпасів в українських Збройних силах, нестачу солдатів, вузькі місця в поставках систем озброєння із Заходу і зниження морального духу українців підживлюють погані настрої.

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"Багато хто забуває, що більшість танків і бронетранспортерів все ще є, і що багато обіцяного озброєння все ще постачається", - заперечує німецький експерт з питань безпеки і політичний консультант Ніко Ланге.

Це стосується, наприклад, 200 німецьких танків Leopard 1, з яких лише близько 30 прибули в Україну.

Мало того, Україна досі має доступ до понад 95% усіх систем озброєння, поставлених Заходом, оскільки вони ще не були використані в контрнаступі. Це результат оцінок голландського відкритого вебсайту Oryx, який аналізує дані про постачання та знищення військової техніки.

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Видання наголошує, що на Півдні українські військово-морські підрозділи утримують і розширюють плацдарм поблизу Херсона на окупованому Росією березі Дніпра. Звідси лише 60 кілометрів до Кримського півострова, окупованого Росією. Це слабке місце для російської армії відтоді, як Україна змусила Чорноморський флот вивести звідти свої війська і знищила важливі системи протиповітряної оборони та інші російські військові об'єкти.

"Україна все ще має великі плани. Про це свідчить список бажаного озброєння, яке Україна надіслала до США. Це бойові вертольоти Black Hawk і Apache, винищувачі F-16 і F-18, ракетні системи дальнього радіуса дії, танки Abrams, низка безпілотників і боєприпасів. Але "люди насправді говорять про винищувачі F-18", - зазначив Ланге.

За даними ЗМІ, головнокомандувач Валерій Залужний ніколи не був прихильником наступу без підтримки з повітря, і погодився на це лише "з політичних мотивів", але згодом "великий контрнаступ", який мав привести до Мелітополя і Бердянська, був зрештою скасований.

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Журналісти додають, що Залужний, вирішивши атакувати невеликими підрозділами, зберіг життя своїх солдатів, убезпечив системи озброєння із заходу і виграв важливий час.

"Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року. Однією з відправних точок може стати плацдарм у Херсоні. Маючи необхідні винищувачі, бойові вертольоти й безпілотники, Україна могла б забезпечити достатню підтримку для просування своїх військ, тим більше, що в цьому регіоні майже немає російських укріплень.

Це був би саме той контрнаступ, який, ймовірно, мав на увазі Залужний з самого початку", - резюмує видання.