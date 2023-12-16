У Києві та ряді областей оголошували повітряну тривогу через небезпеку застосування балістичного озброєння, - Повітряні сили
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Ввечері 16 грудня у місті Києві та ряді області оголошували повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.
У повідомленні зазначається: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття".
Згідно моніторінгових сайтів, тривогу оголошено в Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
О 20-22 було оголошено відбій повітряної тривоги.