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У Києві та ряді областей оголошували повітряну тривогу через небезпеку застосування балістичного озброєння, - Повітряні сили

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Ввечері 16 грудня у місті Києві та ряді області оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.

У повідомленні зазначається: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття".

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Згідно моніторінгових сайтів, тривогу оголошено в Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. 

О 20-22 було оголошено відбій повітряної тривоги. 

У Києві та ряді областей оголошували повітряну тривогу через небезпеку застосування балістичного озброєння, - Повітряні сили 01

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ****** кацапи 🤬
  • Николай Николаевич b96f438b
    Люсі, о о-ооо, Люсі... (С)
  • chelsea man
    🤣
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