У Києві та ряді областей оголошували повітряну тривогу через небезпеку застосування балістичного озброєння, - Повітряні сили

Ввечері 16 грудня у місті Києві та ряді області оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.

У повідомленні зазначається: "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття".

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Згідно моніторінгових сайтів, тривогу оголошено в Київській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

О 20-22 було оголошено відбій повітряної тривоги.