Вибух у сільраді на Закарпатті: один із потерпілих помер, - ЗМІ

Один із постраждалих від підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради на Закарпатті помер у лікарні від отриманих поранень.

Про це розповіли співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

За даними одного джерела видання, у потерпілого була ампутована нога та інші важкі ушкодження органів.

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Інше джерело видання зазначає, що таким чином підозру депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання сільради, перекваліфікують на ч.3 статті 238 про терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав гранати. Поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт, підривникові загрожує до 10 років в'язниці.