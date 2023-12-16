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Вибух у сільраді на Закарпатті: один із потерпілих помер, - ЗМІ

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Вибух у сільраді на Закарпатті: один із потерпілих помер, - ЗМІ
Один із постраждалих від підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради на Закарпатті помер у лікарні від отриманих поранень.

Про це розповіли співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

За даними одного джерела видання, у потерпілого була ампутована нога та інші важкі ушкодження органів.

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Інше джерело видання зазначає, що таким чином підозру депутату Сергію Батрину, який підірвав гранати під час засідання сільради, перекваліфікують на ч.3 статті 238 про терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Нагадаємо, 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав гранати. Поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт, підривникові загрожує до 10 років в'язниці.

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Топ коментарі

  • Михайло Иляш
    Виродок в 2019 казав одну єдину правду - "я ваш вирок". Тільки казав це усьому українському народові. Слуги російського народу блін - перетворили Україну в Афганістан
  • Mobilis in mobile
    На якому фронті? Зведена бригада Слуг Народу?
    Станом на сьогодні, членство в цій партії = участь в корупції, а не в захисті когось окрім самого себе і власної кишені.
  • 133133
    про те, шо ці жінки і пожилі люди насрали на нього і його критику.

    чи ти дійсно за те, шоб тварина сільський голова отримував надбавку 50 % і премію 100 % і при цьому срав на всіх, хто йому на це зауважує ?

    так більше не вийде, шо й показав цей чувак.

    тварина проти тварини - це реальність світу
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