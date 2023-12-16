На кордоні з Польщею через блокаду доріг помер уже третій український водій
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну інформацію підтвердив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, передає Суспільне.
На польсько-українському кордоні у суботу, 16 грудня, помер водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників.
"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії", – зазначив Балін.
11 листопада стало відомо, що у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.
23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.
14 грудня на українсько-польському кордоні польський водій збив на пішохідному переході трьох українських водіїв.