На кордоні з Польщею через блокаду доріг помер уже третій український водій

Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну інформацію підтвердив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, передає Суспільне.

На польсько-українському кордоні у суботу, 16 грудня, помер водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників.

"Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії", – зазначив Балін.

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11 листопада стало відомо, що у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.

23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

14 грудня на українсько-польському кордоні польський водій збив на пішохідному переході трьох українських водіїв.

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