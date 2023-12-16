Туреччина продовжує докладати зусиль для відновлення "зернової угоди", - міністр оборони Гюлер

Туреччина продовжує докладати зусиль для відновлення дії Чорноморської зернової ініціативи та для закінчення російсько-української війни відповідно до принципу територіальної цілісності України.

Про це сьогодні повідомив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо триваючих конфліктів між Україною та Росією, як Туреччина, ми продовжуємо зусилля під керівництвом нашого президента, щоб знайти вирішення цієї кризи з першого дня. У цьому контексті ми заявляємо, що територіальна цілісність України має бути захищена на кожному рівні та на кожному майданчику. Ми прагнемо, щоб ця війна, яка торкається всього світу, якнайшвидше закінчилася", - сказав Гюлер.

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Також Туреччина продовжує зусилля, аби Чорноморська зернова ініціатива запрацювала знову.

"Ми продовжуємо наші зусилля для відновлення дії Чорноморської зернової угоди, яка реалізувалася під координацією нашої країни та своєю ефективністю зробила значний внесок у подолання зернової кризи", - сказав міністр.