Протягом 16 грудня росіяни завдали 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 16 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повавідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони 16 грудня відбили атаки росіян на 6 напрямках, під Авдіївкою відбито 27 штурмів, - Генштаб