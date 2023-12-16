Конфлікти в Україні та Ізраїлі свідчать про "фрагментовану світову війну", - президент Італії Матарелла

Італійський президент Серджіо Матарелла вважає, що велика кількість конфліктів у світі – від України до Гази – дозволяє говорити про "фрагментовану світову війну".

"Неможливо не визнавати далекоглядність Понтифіка Франциска, який ще десять років тому вперше сказав про "фрагментовану світову війну". "Фрагментована світова війна" призводить до фрагментованого світу", – зазначив Матарелла, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Президент нагадав, що минуле звернення до послів завершив надією "на відновлення справедливого миру для України", якого, на жаль, не відбулось – натомість "більше інших регіонів нашої планети зараз перебувають у більш нестабільному стані, ніж торік".

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Серед них він перерахував Африку з низкою криз, передусім у регіоні Сахель та Судані, а також напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, що стався у жовтні. Президент Італії нагадав і про інші кризові регіони та країни, де немає настільки активних бойових дій, як Афганістан.

На думку італійського президента, виходом з ситуації, що склалась, має бути "плідна структурна реформа мультилатералізму".

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"Від Організації Об'єднаних Націй до Світової організації торгівлі, від Всесвітньої організації охорони здоров'я до режиму контролю над ядерною зброєю – ці та інші інституції потребують оновлення та зміцнення. Ми всі розплачуємося за їхні недоліки", – сказав він.