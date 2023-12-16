Росіяни запустили ударні дрони з двох напрямків, - Повітряні сили

У суботу ввечері ворожі безпілотники типу "Shahed" виявлено на Херсонщині та на Харківщині.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Рух БпЛА типу "Shahed" з Херсонської у напрямку Миколаївської області. Ворожі БпЛА на півдні Харківської області рухаються у північному напрямку!" - повідомили у Повітряних силах.

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Наразі у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях оголошена повітряна тривога. О 21.41 повятряну тривогу оголосили і в Кіровоградській області.

А у Повітряних силах повідомили: "Ворожі ударні БпЛА на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області".