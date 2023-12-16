Під час відрядження у ДТП на Львівщині загинули посадовці Державної спеціальної служби транспорту

Унаслідок аварії загинуло четверо людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

"16 грудня близько 14:30 під час робочого відрядження на Львівщині унаслідок ДТП загинув заступник голови Адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна", - йдеться у повідомленні.

У відомстві висловили співчуття сім’ям загиблих. Інших деталей не повідомляється.

За інформацією ЗМІ, ДТП сталася на трасі Київ-Чоп у селі Сможе. Там зіткнулися вантажівка "Volvo" та легковик "Ford Focus" на військових номерах. Унаслідок аварії водій легковика та троє його пасажирів – двоє чоловіків та жінка – загинули.

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