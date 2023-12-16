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Під час відрядження у ДТП на Львівщині загинули посадовці Державної спеціальної служби транспорту

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Унаслідок аварії загинуло четверо людей

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна спеціальна служба транспорту.

"16 грудня близько 14:30 під час робочого відрядження на Львівщині унаслідок ДТП загинув заступник голови Адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна", - йдеться у повідомленні.

У відомстві висловили співчуття сім’ям загиблих. Інших деталей не повідомляється.

За інформацією ЗМІ, ДТП сталася на трасі Київ-Чоп у селі Сможе. Там зіткнулися вантажівка "Volvo" та легковик "Ford Focus" на військових номерах. Унаслідок аварії водій легковика та троє його пасажирів – двоє чоловіків та жінка – загинули.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Цікаво, скільки безіменних славних хлопців загинуло на передовій за той час, що я читав цю новину?
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Співчуття сім'ям загиблих.

    стосовно дороги у Сможе - дві полоси , транспорт тягнеться , багато фур. Тому легкові авто йдуть на обгін . З одного боку гора уверх , з другого боку - вниз. Та й ще поворотів багато. А на зустрич теж йде транспорт.

    коли їдете Карпатами - майте терпіння і не йдить на обгін
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Парадокс у тому , шо загинули ті, хто відповідае за дороги і транспорт

    (Державна спеціальна служба транспорту.)
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