"Де дрони та РЕБ від держави?" - командир роти 58-ї мотопіхотної бригади

Середня потреба бригади для ефективної роботи 1000 штук дронів на місяць. За весь час 58-а бригада сама закупила більше мавіків, FPV дронів, ніж отримала від держави. Військових цікавить питання, що робить в цьому напрямку Міноборони та Міністерство цифрової трансформації?

Про це розповів командир роти 58-ї мотопіхотної бригади Сергій Варакін, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу знову поговорити про дрони, FPV, окопні РЕБи! Про їх необхідність, за відсутності снарядів, мін, тощо! Мені от цікаво! Відбуваються взагалі якісь закупівлі цих номенклатур?! От беремо на прикладі чисто нас! За весь час бригада сама закупила більше мавіків, FPV дронів, ніж отримала від держави, ну це коли ще були ПДФО у громад (поки не відібрали ці гроші і вони пішли в невідомому напрямку).

То в мене питання виникає! А що тоді робить в цьому напрямку Міністерство оборони України, Міністерство цифрової трансформації України!?

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Хочу подякувати тим людям, фондам, які допомагають! Бо як ми бачимо, без Вас ми не можемо ВЗАГАЛІ НІЧОГО!

На днях отримали Від Повернись живим+ Юнайтед24 та Монобанку в рамках "Операції "Єдність" 200 FPV , від Фонду Сергія Притули 75 FPV, від Петра Порошенка 50 FPV (скоро будуть)

А середня потреба бригади ефективної роботи 1000 штук на місяць!

Це проста математика! FPV дрон коштує від 13000-25000 гривень! Снаряд, міна 120 коштує набагато більше! ЗСУ потребує все що літає! І очікує на це!" - розповів Варакін.