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Російські окупанти досі не підключили до опалення будинки у Маріуполі, - Центр нацспротиву

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Російські окупанти досі не підключили до опалення будинки у Маріуполі, - Центр нацспротиву
Окупаційна влада тимчасово захопленого міста Маріуполь продовжує нищити місто, яке було майже вщент зруйновано російськими військами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так, в місті через два роки початку окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Відтак люди там приречені на холод, а їх помешкання поступово руйнується.

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Також в місті спостерігається катастрофа вивезенням сміття, адже комунальну техніку окупанти розграбували, а "подарунків" від шефів недостатньо, бо мета цих "передач техніки" має пропагандистську мету", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Dmitry Klaus
    Зато можно свободно говорить по-русски и не бояться, что тебя бандеровцы сожгут за чтение Каштанки в городском парке на скамейке. А отопление - это уже такое дело...
  • Олег Мегеря 37498183
    А це часом не те місто, що за янека голосувало, а потім чекало рюзкий мі
  • Olena Teslenko
    Хай і не вмикають! ,,Ждуни" ,,кацапським духом" мають обігріватися! Вони ж про це мріяли!
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