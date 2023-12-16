Російські окупанти досі не підключили до опалення будинки у Маріуполі, - Центр нацспротиву
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Окупаційна влада тимчасово захопленого міста Маріуполь продовжує нищити місто, яке було майже вщент зруйновано російськими військами.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Так, в місті через два роки початку окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Відтак люди там приречені на холод, а їх помешкання поступово руйнується.
Також в місті спостерігається катастрофа вивезенням сміття, адже комунальну техніку окупанти розграбували, а "подарунків" від шефів недостатньо, бо мета цих "передач техніки" має пропагандистську мету", - йдеться у повідомленні.