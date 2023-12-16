Білий дім попередив КНДР: Будь-яка ядерна атака проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма

У Вашингтоні 15 грудня відбулося друге засідання ядерної консультативної групи між США та Республікою Корея (РК)

У Білому домі повідомили, що Сполучені Штати підтвердили своє непохитне зобов’язання забезпечити розширений захист Південної Кореї, підкріплене повним спектром можливостей США, включаючи ядерну зброю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

"Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів або їхніх союзників є неприйнятною та призведе до кінця режиму Кіма… Будь-яка ядерна атака КНДР проти РК зустріне швидку, приголомшливу і рішучу відповідь", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, сторони високо оцінили проведення Розширеного навчального курсу з ядерного стримування в листопаді цього року, а також суттєву міжвідомчу співпрацю.