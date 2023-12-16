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Білий дім попередив КНДР: Будь-яка ядерна атака проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма

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Білий дім попередив КНДР: Будь-яка ядерна атака проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
У Вашингтоні 15 грудня відбулося друге засідання ядерної консультативної групи між США та Республікою Корея (РК)

У Білому домі повідомили, що Сполучені Штати підтвердили своє непохитне зобов’язання забезпечити розширений захист Південної Кореї, підкріплене повним спектром можливостей США, включаючи ядерну зброю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

"Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів або їхніх союзників є неприйнятною та призведе до кінця режиму Кіма… Будь-яка ядерна атака КНДР проти РК зустріне швидку, приголомшливу і рішучу відповідь", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, сторони високо оцінили проведення Розширеного навчального курсу з ядерного стримування в листопаді цього року, а також суттєву міжвідомчу співпрацю.

Топ коментарі

  • Євген cd8db603
    Яка швидка відповідь, спочатку конгрес, верхня палата,потім нижня палата, блекдаун, потім день подяки,Різдво,канікули, новий рік,знову конгрес,республіканці,демократи,Трамр,стіна, кардон,праймеріс,потім Байден з Альцгеймером, бюджет,пакет, 5 статья .... потім ПІ$ДА !!!
  • роман f858c103
    це як з Україною до кінця ?
  • Urs
    це один з кращіх логлайнів, які я бачив за останні пару років. Більш стисло написати неможливо.
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