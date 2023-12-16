У Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів сьогодні ввечері 16 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"У Кропивницькому чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про причини чи наслідки вибухів поки що не надходило.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про проліт керованої авіаційної ракети у напрямку Кривого Рогу, яка згодом змінила напрямок на Кропивницький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кропивницькому пролунали вибухи: Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку