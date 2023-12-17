Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки

Молдовський парламент у п’ятницю проголосував за проєкт постанови про затвердження Стратегії національної безпеки Молдови – першої з 2011 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба органу, пише "Європейська правда".

За схвалення Стратегії нацбезпеки Молдови проголосували 59 депутатів.

Документ, ініційований президенткою Маєю Санду, покликаний "підвищити спроможність держави запобігати та протидіяти реалізації ризиків національній безпеці, а також забезпечити процес європейської інтеграції та співробітництва з державами-партнерами".

Серед безпекових цілей, які там згадуються, –-захист незалежності і суверенітету Молдови та гарантування безпеки всіх громадян; створення сильної держави, яку поважають; і приєднання до Європейського Союзу, де гарантується мир.

Стратегія нацбезпеки Молдови діятиме шість років і стане основою для інших ініціатив у цій сфері.

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Президентка Мая Санду в суботу привітала рішення парламенту, заявивши, що воно стало "великим кроком на шляху до зміцнення безпеки і стабільності нашої країни".

"Документ визначає основні загрози та пропонує рішення для ефективної протидії їм. Сьогодні ми маємо дві основні загрози національній безпеці: агресивна політика Російської Федерації проти нашої країни і проти миру в цілому, а також вкорінена корупція в Молдові", – цитує її пресслужба.

У 2023 році оборонні витрати Молдови, як повідомлялось, зросли на майже 70%, причому кошти були спрямовані на купівлю системи протиповітряної оборони.

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