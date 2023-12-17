У Миколаєві людей під час тривоги не впустили в укриття - поліція розпочала розслідування

Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги в Миколаєві в суботу, 16 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України в Telegram.

Зазначається, що поліцейські виявили факт недопуску учасників масових заходів до укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Слідчі Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за частиної 1 статті 135 Кримінального кодексу України "Залишення в небезпеці".

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та проводять слідчі заходи.

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