Протягом 16 грудня авіація та ракетні війська ЗСУ уразили 28 районів зосередження окупантів, 12 артилерійських засобів, 2 склади, 2 засоби ППО, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 16 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повавідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська ЗСУ минулої доби уразили 11 районів зосередження окупантів та 2 склади росіян, - Генштаб