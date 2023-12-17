Протягом 16 грудня авіація та ракетні війська ЗСУ уразили 28 районів зосередження окупантів, 12 артилерійських засобів, 2 склади, 2 засоби ППО, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ ЗСУ по російських окупантах протягом 16 грудня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повавідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника".