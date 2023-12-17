ППО знищила 20 "шахедів" та ракету X-59, якими ворог уночі атакував Україну, - Повітряні Сили

Російські війська у ніч на неділю атакували Україну крилатою ракетою та "шахедами"

Про це повідомляють у Повітряні Сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 17 листопада 2023 року російські окупаційні війська атакували крилатою ракетою "Іскандер-К", керованою авіаційною ракетою Х-59 (райони пусків – Крим та окупована Херсонщина), а також 20-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" з районів Приморсько-Ахтарськ – Рф. та Чауда – Крим", - йдеться в повідомленні.

В результаті бойової роботи збито 20 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета "Іскандер-К" – не досягла своєї цілі.

Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

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