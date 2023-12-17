Росіяни атакували південь України "шахедами", загинув чоловік. ФОТОрепортаж

Протягом 5 годин вночі ворог тероризував південні регіони черговою дроновою атакою.

Про це повідомили Сили оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

Сили ППО на півдні збили 16 БпЛА типу "Shahed-131/136": 7 дронів-камікадзе збито на Херсонщині, 9 - на Одещині.

"Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. На місці виявлено одного загиблого чоловіка", - зазначили у Силах оборони.

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