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Росіяни атакували південь України "шахедами", загинув чоловік. ФОТОрепортаж

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Протягом 5 годин вночі ворог тероризував південні регіони черговою дроновою атакою.

Про це повідомили Сили оборони півдня, інформує Цензор.НЕТ.

Сили ППО на півдні збили 16 БпЛА типу "Shahed-131/136": 7 дронів-камікадзе збито на Херсонщині, 9 - на Одещині.

"Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. На місці виявлено одного загиблого чоловіка", - зазначили у Силах оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 20 "шахедів" та ракету X-59, якими ворог уночі атакував Україну, - Повітряні Сили

Росіяни атакували південь України шахедами, загинув чоловік 01
Росіяни атакували південь України шахедами, загинув чоловік 02
Росіяни атакували південь України шахедами, загинув чоловік 03
Росіяни атакували південь України шахедами, загинув чоловік 04
Росіяни атакували південь України шахедами, загинув чоловік 05
Росіяни атакували південь України шахедами, загинув чоловік 06

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