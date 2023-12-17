Міноборони РФ заявило про збиття нібито 33 безпілотників у трьох областях
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У ніч на неділю 33 нібито українські безпілотники атакували Липецьку, Ростовську й Волгоградську області Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міноборони РФ.
"Вночі черговими засобами ППО знищені та перехоплені 33 безпілотні літальні апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей", - йдеться у повідомленні.
Згодом у Telegram-каналі повідомили про нібито збиття ще 2 БпЛА у Волгоградській області.