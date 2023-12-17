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Міноборони РФ заявило про збиття нібито 33 безпілотників у трьох областях

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Міноборони РФ заявило про збиття нібито 33 безпілотників у трьох областях
У ніч на неділю 33 нібито українські безпілотники атакували Липецьку, Ростовську й Волгоградську області Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міноборони РФ.

"Вночі черговими засобами ППО знищені та перехоплені 33 безпілотні літальні апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей", - йдеться у повідомленні.

Згодом у Telegram-каналі повідомили про нібито збиття ще 2 БпЛА у Волгоградській області.

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Топ коментарі

  • роман f858c103
    всіх ворон перестріляють , нікому буде в кацапії лайно дзюбати !
  • Gary Grant
    Кацапам пи₴діти-що з гірки котитися.
  • govtva
    33 это их любимое число хоть бы методичку поменяли.
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