Міноборони РФ заявило про збиття нібито 33 безпілотників у трьох областях

У ніч на неділю 33 нібито українські безпілотники атакували Липецьку, Ростовську й Волгоградську області Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал міноборони РФ.

"Вночі черговими засобами ППО знищені та перехоплені 33 безпілотні літальні апарати над територіями Липецької, Ростовської та Волгоградської областей", - йдеться у повідомленні.

Згодом у Telegram-каналі повідомили про нібито збиття ще 2 БпЛА у Волгоградській області.

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