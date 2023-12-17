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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 346 070 осіб (+1250 за добу), 5739 танків, 8137 артсистем, 10692 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 346 070 осіб (+1250 за добу), 5739 танків, 8137 артсистем, 10692 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 346 070 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 346070 (+1250) осіб,

танків - 5739 (+19) од,

бойових броньованих машин - 10692 (+25) од,

артилерійських систем - 8137 (+37) од,

РСЗВ - 923 (+3) од,

засоби ППО - 609 (+4) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6278 (+40),,

крилаті ракети - 1610 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10766 (+56) од,

спеціальна техніка - 1194 (+4)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 346 070 осіб (+1250 за добу), 5739 танків, 8137 артсистем, 10692 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА 01

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Топ коментарі

  • Олександр 70a2e6da
    Дуже вдалий день ! Дякуємо, хлопці !
  • MyronMaG mm
    Що не кажіть, але НАШІ наколошматили дофіга, втрати касабів афігєнні
  • Виталий 6b40280c
    Вчера Balenciaga показали новое платье в виде мусорного мешка за 240 000 грн

    Сегодня бренд закрыл комментарии из-за наплыва пользователей из Украины, которые стали массово писать, что новинка идеально подходит для мертвых русских солдат (c)
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