Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 346 070 осіб (+1250 за добу), 5739 танків, 8137 артсистем, 10692 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 346 070 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 346070 (+1250) осіб,

танків - 5739 (+19) од,

бойових броньованих машин - 10692 (+25) од,

артилерійських систем - 8137 (+37) од,

РСЗВ - 923 (+3) од,

засоби ППО - 609 (+4) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6278 (+40),,

крилаті ракети - 1610 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10766 (+56) од,

спеціальна техніка - 1194 (+4)

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