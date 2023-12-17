Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 346 070 осіб (+1250 за добу), 5739 танків, 8137 артсистем, 10692 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 346 070 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 346070 (+1250) осіб,
танків - 5739 (+19) од,
бойових броньованих машин - 10692 (+25) од,
артилерійських систем - 8137 (+37) од,
РСЗВ - 923 (+3) од,
засоби ППО - 609 (+4) од,
літаків - 324 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6278 (+40),,
крилаті ракети - 1610 (+1),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10766 (+56) од,
спеціальна техніка - 1194 (+4)