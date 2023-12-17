Росіяни мають незначне просування на трьох напрямках, - ISW

16 грудня російські війська незначно просунулися біля Авдіївки, Бахмуту та Вербового.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

16 грудня російські війська провели локалізовані наступальні операції поблизу Бахмуту і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмуту).

Також 16 грудня російські війська вели наступальні дії поблизу Авдіївки й підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська просунулися до західних околиць промислової зони на південний схід від Авдіївки.

Окрім цього, 16 грудня російські війська продовжили контратаки на заході Запорізької області та нещодавно досягли незначних успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Вербового.

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