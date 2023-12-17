Доба на Харківщині: обстріли понад 20 населених пунктів

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога минулої доби зазнали Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Стариця, Вовчанськ Чугуївського району; Тополі Куп’янського району та ін. Авіаційних ударів зазнали Бологівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Берестове Куп’янського району.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти щонайменше три рази протягом доби завдавали ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Без постраждалих.

О 15:20 армія РФ завдала ударів по смт Білий Колодязь Чугуївського району.

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