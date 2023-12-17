На окупованих територіях Запорізької області не вистачає 1200 лікарів

Щонайменше 1200 медиків не вистачає в окупованому Мелітополі та інших населених пунктах Запорізької області.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жоден медик Мелітополя не погодився йти працювати до російського військового шпиталю, хоча ворог обіцяв щонайменше вдвічі більшу зарплату. В Мелітополі працює єдина лікарня і вона майже єдина на всю окуповану територію Запорізької та Херсонської областей, бо жителі з Генічеська також їдуть до мелітопольської лікарні. Навіть за даними ворога, не вистачає 1200 лікарів", - сказав Федоров.

На окупованих територіях спостерігається дефіцит кадрів та ліків. Для отримання кваліфікованої медичної допомоги необхідно оформити російські документи. Федоров зазначає, що мешканці Мелітопольщини намагаються потрапити на консультацію в онкодиспансер, але є черга на запис до лікаря і треба чекати два тижні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти досі не підключили до опалення будинки у Маріуполі, - Центр нацспротиву