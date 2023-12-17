Агресивна політика РФ та корупція - основні загрози для нацбезпеки Молдови, - Санду

Затвердження парламентом Молдови нової Стратегії національної безпеки - великий крок у напрямі зміцнення безпеки та стабільності країни.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ця стратегія є відповіддю на різку зміну ситуації з безпекою в нашому регіоні. У документі визначено основні загрози і запропоновано рішення щодо ефективної протидії їм. Сьогодні у нас є дві основні тривоги для національної безпеки: агресивна політика, що проводиться Російською Федерацією проти нашої країни і проти світу загалом, і корупція, що вкоренилася в Молдові", - наголосила Санду.

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Як зазначено на сайті парламенту Молдови, Стратегію національної безпеки ухвалили 59 голосами депутатів у п'ятницю, 15 грудня.

Документ є законодавчою ініціативою президента Маї Санду і розрахований на шість років.

Слід зазначити, що остання Стратегія національної безпеки Республіки Молдова була ухвалена 2011 року.