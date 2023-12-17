Ворог очікує морозів та накопичує ракетний потенціал, - ОК "Південь"

Минулого грудня росіяни були активнішими у морі, зараз, імовірно, чекають морозів та накопичують ракети.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулого грудня вони були трохи активніші в морі. Але вони можуть просто накопичувати цей потенціал і використовувати їх ракети навіть із тої відстані, на яку вони зараз відтиснуті. Бо ракети типу "Калібр" із морського базування можуть стартувати на відстань 2,5 тисячі кілометрів", - зазначила Гуменюк.

За її словами, українські військові поки що на бойовому чергуванні ворожі кораблі-ракетоносії не спостерігають.

"Але нагадаю, що вони споряджені, готові і, знаходячись у пунктах базування, можуть бути застосовані. Ворог цю практику вже проводив... Цілком імовірно, що вони очікують посилення морозів", - вважає речниця.

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Гуменюк розповіла, що фактично в Азовському чергує 1 корабель, який викриває надводну обстановку.

"У Чорному морі це, як правило, патрулювання уздовж узбережжя. При чому ворожі кораблі досить суттєво притиснуті саме до історичної Росії, до тих берегів, тяжіють до Новоросійська. У зону, яку вони раніше патрулювали, північніше, західніше, вони не наважуються виходити", - поінформувала вона.