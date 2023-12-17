На Хмельниччині працювала ППО, внаслідок падіння уламків дрону горів будинок

У ніч на 17 грудня ворог атакував Україну з використанням дронів-камікадзе типу "Шахед". На Хмельниччині працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.

"Вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", в межах області сили ППО знешкодили 2 БпЛА типу "Shahed". Уламки одного з них пошкодили приватний будинок, внаслідок чого сталось загоряння даху будинку. Інформація щодо травмованих та загиблих не надходила", - йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, вночі ППО знищила 20 "шахедів" та ракету X-59, якими ворог атакував Україну. Також повідомлялося, що росіяни атакували південь України "шахедами", загинув чоловік.

Також читайте: Росіяни запустили ударні дрони з двох напрямків, - Повітряні сили