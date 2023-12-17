Ворог збільшив активність артилерійських підрозділів на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Ворог продовжує активні піхотні атаки та збільшив активність артилерійських підрозділів на Таврійському напрямку.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог задіює для підтримки піхоти бронетехніку та авіацію.

"Так, вчора російські загарбники в операційній зоні ОСУВ "Таврія" завдали 1 ракетного, 13 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 1044 артобстріли. Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках", - йдеться у повідомленні.

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Загальні втрати окупантів вчора, в порівнянні з попередньою добою, значно зросли - 576 осіб живої сили та 57 одиниць техніки. Зокрема, знищено 5 танків, 7 ББМ, 8 артсистем та 10 автомобілів.