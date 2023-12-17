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ЗСУ проводять потужну комплексну роботу на Херсонщині, - ОК "Південь"

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ЗСУ проводять потужну комплексну роботу на Херсонщині, - ОК "Південь"
На лівому березі Херсонської області українські захисники проводять непросту, але потужну комплексну роботу.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Це - потужна комплексна робота. Це і аеророзвідка, і контрбатарейна боротьба, і робота підрозділів безпосередньо на лівому березі. Дійсно, вона (ця робота — ред.) спрямована саме на те, щоб полегшити життя місцевих мешканців, щоб зменшити кількість обстрілів. Знаємо, що вони знаходяться на лівобережжі вже давно, мали змогу зосередити там надзвичайно велику кількість і особового складу, і техніки. Саме тому робота непроста, але вона просувається", - зазначила вона.

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Топ коментарі

  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    Хай краще розповість де дрони, бл@дь!
    Потужний телемарафон, ****...
  • олександр олекандр
    Боже бережи наших хлопців!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Наші хлопці і дівчата виправляють величезні помилки влади, прикриваючи Україну своїми тілами. Просто деяким парням із Кривого Рогу і Донецька та дівчинці із Рави Руської хотілося попіаритися під час війни і розмінувати те, що зробили серйозні дядьки.
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