ЗСУ проводять потужну комплексну роботу на Херсонщині, - ОК "Південь"

На лівому березі Херсонської області українські захисники проводять непросту, але потужну комплексну роботу.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Це - потужна комплексна робота. Це і аеророзвідка, і контрбатарейна боротьба, і робота підрозділів безпосередньо на лівому березі. Дійсно, вона (ця робота — ред.) спрямована саме на те, щоб полегшити життя місцевих мешканців, щоб зменшити кількість обстрілів. Знаємо, що вони знаходяться на лівобережжі вже давно, мали змогу зосередити там надзвичайно велику кількість і особового складу, і техніки. Саме тому робота непроста, але вона просувається", - зазначила вона.

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