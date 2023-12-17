Ігнат про нічну атаку "Шахедами": Під ударом Херсон та Старокостянтинів

Під час нічної повітряної атаки ворог спрямував "Шахеди" на Херсон та Старокостянтинів Хмельницької області.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, сьогоднішня нічна атака була типовою для росіян.

"Але сьогодні ми бачили серйозну роботу протиповітряної оборони у Херсонській області та місті Херсоні. Падіння уламків є, частину ударних БПЛА була спрямована саме по Херсону, там відпрацювали", - наголосив речник.

Крім того, Ігнат зазначив, що російські "шахеди" цієї ночі традиційно прямували у Хмельницьку область, а саме у Старокостянтинів. Там розташовано аеродром.

"Ми вже знаємо, місто Старокостянтинів стало символом знищення "шахедів". Сьогодні ворог теж спрямував частину ударних БПЛА саме у цьому напрямку", - додав він.

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За даними Повітряних сил, вночі ППО знищила 20 "шахедів" та ракету X-59, якими ворог атакував Україну. Також повідомлялося, що росіяни атакували південь України "шахедами", загинув чоловік.

За інформацією Хмельницької ОВА, у регіоні працювала ППО, внаслідок падіння уламків дрону горів будинок.