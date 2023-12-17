На польсько-українському кордоні у чергах понад дві тисячі вантажівок, - Держприкордонслужба

Станом ранок 17 грудня на кордоні з Польщею заблокованими залишаються пункти пропуску "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова", "Шегині — Медика".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Станом на ранок, сьогодні, на цих трьох напрямках, в чергах у бік України перебуває десь 2150 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти "Шегині - Медика". Рух є, але не такий інтенсивний, як це було до 6 листопада або 23, коли почалось блокування "Шегині", - розповів Демченко.

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