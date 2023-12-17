Індикатором накопичених у РФ запасів "Шахедів" є інтенсивність завдання ударів, - Ігнат
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Думаю, що індикатором їхніх запасів є інтенсивність завдання ударів. Якщо дронів буде більше використовуватись, значить мають більше у наявності. Виготовляють у себе й продовжують отримувати від Ірану. Дозовані поставки йдуть постійно й ворог їх використовує", - розповів Ігнат.
За словами речника Повітряних сил, нещодавно ворог застосував рекордну кількість "Шахедів" - 75 одиниць, які летіли в сторону столиці. Ймовірно, що безпілотників ворог застосовуватиме більше, а ракет - менше.
"Ми бачимо, що противник крилаті ракети майже не застосовує. Єдиний випадок був у грудні, коли запустили 19 ракет повітряного базування, 14 з яких Сили оборони збили", - пояснив речник Повітряних сил.
За даними Повітряних сил, вночі ППО знищила 20 "шахедів" та ракету X-59, якими ворог атакував Україну. Також повідомлялося, що росіяни атакували південь України "шахедами", загинув чоловік.
За інформацією Хмельницької ОВА, у регіоні працювала ППО, внаслідок падіння уламків дрону горів будинок