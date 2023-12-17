Кремль під час виборів зосередить увагу на окупованих територіях, будуть фальсифікувати результати, - британська розвідка

Російська влада під час виборі президента 15-17 березня 2024 року зосередиться на окупованих територіях України, оскільки "правильними" результатами хоче створити враження легітимності вторгнення Росії.

Про це йдеться в аналітичному звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і у випадку з регіональними виборами, майже напевно, що голосування на президентських виборах у підконтрольних Росії регіонах не буде ані вільним, ані чесним. Російська окупаційна влада майже напевно розглядає досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки хоче надати відчуття легітимності вторгненню РФ", - йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що російська адміністрація майже напевно використовуватиме методи, включаючи суттєві фальсифікації виборів і залякування виборців, щоб забезпечити перемогу російського президента Володимира Путіна в регіонах зі значною перевагою.

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