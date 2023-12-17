Не здавайте Авдіївку, як Бахмут. Ви дрони замість медальок роздайте, - Бутусов. ВIДЕО

Захист Авдіївки Донецької області - це буде стратегічна поразка Росії і стратегічний успіх України в зимовій кампанії.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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"Це основна зараз буде ціль Росії. Не здавайте місто, як Бахмут. Для цього немає передумов. У нас вигідне становище в Авдіївці, ми можемо ворога зупинити, але для цього треба люди, резерви, боєприпаси, засоби ураження. Дрони треба!" - каже Бутусов.

При цьому журналіст звертає увагу на відсутність нормального забезпечення дронами українських воїнів, які боронять Авдіївку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чому ми втрачаємо Авдіївку та як її врятувати | Юрій Бутусов. ВIДЕО

"Ви не знаєте самі, де взяти, то не мовчіть хоча б. Простягніть руку, зверніться до громадськості. Самі пожертвувати дещо можете. Он пан Єрмак (глава ОП Андрій Єрмак. - Ред.) може один забезпечити дронами 5 бригад під Авдіївкою зі своїх власних кишенькових коштів. Чому б ні? Покажіть, що ви - керівники, залучені в цю ситуацію. Країна має це бачити, армія, воїни, які там. Не медальки треба приїхати роздати. Ви дрони замість медальок роздайте: президент Володимир Зеленський приїхав під Авдіївку і роздав таким-то бригадам 500 дронів зі своїх особистих коштів. Всі будуть аплодувати. Я чесно скажу - президент дослухався громадської думки. Молодець, правильний вчинок. Приклад для інших!" - радить керівництву держави Бутусов.