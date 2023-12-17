Не здавайте Авдіївку, як Бахмут. Ви дрони замість медальок роздайте, - Бутусов. ВIДЕО
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Це основна зараз буде ціль Росії. Не здавайте місто, як Бахмут. Для цього немає передумов. У нас вигідне становище в Авдіївці, ми можемо ворога зупинити, але для цього треба люди, резерви, боєприпаси, засоби ураження. Дрони треба!" - каже Бутусов.
При цьому журналіст звертає увагу на відсутність нормального забезпечення дронами українських воїнів, які боронять Авдіївку.
"Ви не знаєте самі, де взяти, то не мовчіть хоча б. Простягніть руку, зверніться до громадськості. Самі пожертвувати дещо можете. Он пан Єрмак (глава ОП Андрій Єрмак. - Ред.) може один забезпечити дронами 5 бригад під Авдіївкою зі своїх власних кишенькових коштів. Чому б ні? Покажіть, що ви - керівники, залучені в цю ситуацію. Країна має це бачити, армія, воїни, які там. Не медальки треба приїхати роздати. Ви дрони замість медальок роздайте: президент Володимир Зеленський приїхав під Авдіївку і роздав таким-то бригадам 500 дронів зі своїх особистих коштів. Всі будуть аплодувати. Я чесно скажу - президент дослухався громадської думки. Молодець, правильний вчинок. Приклад для інших!" - радить керівництву держави Бутусов.