Путін взявся погрожувати Фінляндії через її вступ до НАТО
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву президента РФ для програми "Москва. Кремль. Путін", інформує Цензор.НЕТ.
"Взяли затягли до НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі й територіального характеру, у середині 20 століття давно вирішені. Найдобріші та найсерйозніші були стосунки", - сказав диктатор.
При цьому Путін не втримався і пригрозив Фінляндії військами.
"Проблеми не було, тепер будуть. Тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась", - заявив він.
При цьому російський диктатор запевнив, що не хоче конфлікту з НАТО. Він сказав, що країни Альянсу нібито самі створюють конфлікт і хочуть "стратегічної поразки" РФ.
"З ким у нас якісь проблеми були? Та ні з ким. Це країни НАТО створюють проблеми з нами, тому що не хочуть такого конкурента в образі Росії", - додав Путін.