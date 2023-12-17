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Путін взявся погрожувати Фінляндії через її вступ до НАТО

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Путін взявся погрожувати Фінляндії через її вступ до НАТО
Російський диктатор Володимир Путін оголосив про створення Ленінградського військового округу та перекидання до фінського кордону армії РФ.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву президента РФ для програми "Москва. Кремль. Путін", інформує Цензор.НЕТ.

"Взяли затягли до НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі й територіального характеру, у середині 20 століття давно вирішені. Найдобріші та найсерйозніші були стосунки", - сказав диктатор.

При цьому Путін не втримався і пригрозив Фінляндії військами.

"Проблеми не було, тепер будуть. Тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась", - заявив він.

При цьому російський диктатор запевнив, що не хоче конфлікту з НАТО. Він сказав, що країни Альянсу нібито самі створюють конфлікт і хочуть "стратегічної поразки" РФ.

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"З ким у нас якісь проблеми були? Та ні з ким. Це країни НАТО створюють проблеми з нами, тому що не хочуть такого конкурента в образі Росії", - додав Путін.

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Топ коментарі

  • Псамметих II
    у ***** короткая память, диды тогда погибли, теперь еще осталось правнукам сдохнуть
  • Slava Holt
    А у рускаго під@ра були суперечки з Україною? Під@ри підписали дуже великий договір про любов та дружбу з Україною, Будапештський меморандум і що?
  • chelsea man
    🤣тупо клоун,теперь пускай свое любимое пропагандонское "пподлетное время" для расчленинграда расчитывает)))и в бинокль б 52 высматривает.
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