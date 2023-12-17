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У Польщі лобіюють 20-річну заборону на агропродукцію з України

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У Польщі лобіюють 20-річну заборону на агропродукцію з України
Лідер польського об’єднання "Агроунія", заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що потрібно закрити на 20 років агроринок для України після її вступу до ЄС.

Про це  він заявив в інтерв'ю RMF FM,  інформує Цензор.НЕТ.

"Нам треба якнайшвидше підготувати Польщу та ЄС до того, що цей процес вступу перейде в наступну фазу", – сказав він.

Колодзейчак пояснив, що, на його думку, приєднання України до Європейського союзу матиме дуже погані наслідки для польських фермерів та підприємців. Він заявив, що одним з його завдань буде переконати Єврокомісію, що українське сільське господарство здатне дестабілізувати продовольчу безпеку в кожній країні ЄС.

"У сільському господарстві України домінують близько 95 фермерських господарств. Це холдинги, великі компанії, які контролюють половину сільськогосподарських земель в Україні. Одне господарство – розміром з п'ять-шість повітів [районів] у Польщі", – сказав він.

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Колодзейчак сказав, що Польща повинна гарантувати власні інтереси, як це колись робила Німеччина.

"Коли Польща вступила в ЄС, [німецький] ринок праці для поляків був заморожений на вісім років. Сьогодні потрібно говорити про те, щоб агропродукція з України – як сира, так і перероблена – не потрапляла в Польщу, наприклад, протягом 20 років після вступу України в ЄС", – сказав він.

Топ коментарі

  • Lolo Ko
    Тоді з якого дива у нас супермаркети заповнені товарами польського виробництва
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Тоді й нам треба заборонити. Вироби з молока, консерви, ковбасу, шоколад, конфети, кетчупи, майонези і т.і. - у нас свого вистачає.
  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Принципово тільки наші бренди купую. Але на цінниках яблук в інет магазах перестали писати країну виробника. А вони нам їх тоннами возять. І нічого...
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