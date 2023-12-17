У Польщі лобіюють 20-річну заборону на агропродукцію з України

Лідер польського об’єднання "Агроунія", заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що потрібно закрити на 20 років агроринок для України після її вступу до ЄС.

Про це він заявив в інтерв'ю RMF FM, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам треба якнайшвидше підготувати Польщу та ЄС до того, що цей процес вступу перейде в наступну фазу", – сказав він.

Колодзейчак пояснив, що, на його думку, приєднання України до Європейського союзу матиме дуже погані наслідки для польських фермерів та підприємців. Він заявив, що одним з його завдань буде переконати Єврокомісію, що українське сільське господарство здатне дестабілізувати продовольчу безпеку в кожній країні ЄС.

"У сільському господарстві України домінують близько 95 фермерських господарств. Це холдинги, великі компанії, які контролюють половину сільськогосподарських земель в Україні. Одне господарство – розміром з п'ять-шість повітів [районів] у Польщі", – сказав він.

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Колодзейчак сказав, що Польща повинна гарантувати власні інтереси, як це колись робила Німеччина.

"Коли Польща вступила в ЄС, [німецький] ринок праці для поляків був заморожений на вісім років. Сьогодні потрібно говорити про те, щоб агропродукція з України – як сира, так і перероблена – не потрапляла в Польщу, наприклад, протягом 20 років після вступу України в ЄС", – сказав він.