На війні проти Росії загинув співробітник "Шахтаря" Анатолій Гросс

На війні проти Росії загинув колишній співробітник "Шахтаря" Анатолій Гросс, який пішов добровольцем на фронт.

Про це повідомила пресслужба ФК "Шахтар", інформує Цензор.НЕТ.

"У цивільному житті Анатолій був стюардом та різноробочим на НСК "Олімпійський". Від початку повномасштабного вторгнення працював у Shelter Centre "Шахтаря" на "Арені Львів".

Анатолій виховувався в інтернаті. У дорослому віці хлопця всиновила багатодітна сімʼя", - йдеться в повідомленні.

У жовтні за власним бажанням Анатолій вступив до лав ЗСУ, пройшов навчання у Франції. Загинув під Херсоном у грудні 2023 року.

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