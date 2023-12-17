Окупанти тиснуть на персонал Запорізької АЕС, а серед завезених російських енергетиків назріває бунт, - ГУР МО
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до вимог російських окупантів, декілька сотень українських працівників ЗАЕС повинні бути паспортизовані документами держави-агресора та підписати контракти до 31 грудня 2023 року", – йдеться у повідомленні.
За даними ГУР, окупанти для психологічного тиску вибірково без попереджень позбавляють доступу до робочих місць, анулюючи їхні перепустки.
Крім того, російські спецслужби намагаються посіяти недовіру серед персоналу. Зокрема, вони створили Telegram-боти для анонімних доносів.
При цьому серед росіян, яких відрядили на Запорізьку АЕС, зростає невдоволення. Бо замість двох місяців "відрядження" Москва наказує їм працювати по пів року й довше, оскільки у РФ важко знайти охочих кваліфікованих фахівців їм на заміну.