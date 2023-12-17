Загрози повторного наступу військ РФ з боку Білорусі зараз немає, - Держприкордонслужба

Наразі ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контролюється нашими підрозділами. Загрози повторного російського наступу з боку Білорусі зараз немає.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні переміщення особового складу з будь-яких підрозділів по той бік кордону", - зазначив він.

Водночас речник наголосив, що Білорусь і надалі продовжує підтримувати РФ у розв’язаній проти України війні, і цей напрямок залишається загрозливим.

"Але наразі з того боку кордону немає такої загрози, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Бо у РФ немає, у тому числі, на території Білорусі необхідних сил, щоб здійснити повторне вторгнення", - сказав Демченко.

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Він нагадав, що певний час тому РФ вивела всі свої підрозділи з Білорусі, а нових не заводила.

"Але у будь-який момент РФ може поновити свої дії, обираючи напрямок Білорусі. Тому ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Тож, власне, кордон укріплюється у інженерному відношенні. Також окремі загрозливі напрямки мінуються підрозділами ЗСУ тощо", - поінформував речник.