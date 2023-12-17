В енергосистемі України нема дефіциту електроенергії, на Донеччині через бойові дії знеструмлена одна шахта

Станом на 17 грудня 610 населених пунктів в Україні знеструмлено.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дефіциту в енергосистемі немає, відключення не застосовуються у жодній області.

У Донецькій області через негоду на ранок немає світла у 156 населених пунктах. Через обстріли було знеструмлено 72 населені пункти та одна шахта. 29 працівників вивели на поверхню.

Через бої без світла 63 населені пункти на Запоріжжі. Внаслідок обстрілів знеструмлено 63 населені пункти Сумської області.

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У Харківській області через бойові дії залишаються без напруги 68 населених пунктів, у Чернігівській - 19 населених пунктів.

Рашисти пошкодили підстанцію у Херсоні, відключено 12 067 точок обліку.